بيزو مكسيكي إلى دولار أمريكي

تحويل MXN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
58.35 usd

1.00000 MXN = 0.05835 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:35 UTC
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MXN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86281.062188.07461.433461.657590.956518.2018
1GBP1.1590211.231102.0811.661421.921191.108621.0964
1USD0.941550.812348182.9251.349651.560670.900617.1376
1INR0.0113540.009796170.012059110.01627560.01882030.01086040.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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MXN إلى BRL

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أمريكي
1 MXN0.05835 USD
5 MXN0.29176 USD
10 MXN0.58351 USD
20 MXN1.16702 USD
50 MXN2.91756 USD
100 MXN5.83512 USD
250 MXN14.58780 USD
500 MXN29.17560 USD
1000 MXN58.35120 USD
2000 MXN116.70240 USD
5000 MXN291.75600 USD
10000 MXN583.51200 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mexican Peso
1 USD17.13760 MXN
5 USD85.68800 MXN
10 USD171.37600 MXN
20 USD342.75200 MXN
50 USD856.88000 MXN
100 USD1713.76000 MXN
250 USD4284.40000 MXN
500 USD8568.80000 MXN
1000 USD17137.60000 MXN
2000 USD34275.20000 MXN
5000 USD85688.00000 MXN
10000 USD171376.00000 MXN