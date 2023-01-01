10 آلاف بيزو مكسيكي إلى دولار أمريكي

تحويل MXN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ mxn
٥٧٣٫٦٤ usd

1.00000 MXN = 0.05736 USD

Mid-market exchange rate at 13:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8571.077889.89441.462951.633030.9437518.7887
1 GBP1.1668611.25775104.9031.707211.905681.1012321.9257
1 USD0.92780.795071183.40551.357351.515150.8756517.4325
1 INR0.01112420.009532590.011989610.01627410.01816610.01049870.209009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار أمريكي
1 MXN0.05736 USD
5 MXN0.28682 USD
10 MXN0.57364 USD
20 MXN1.14729 USD
50 MXN2.86822 USD
100 MXN5.73643 USD
250 MXN14.34108 USD
500 MXN28.68215 USD
1000 MXN57.36430 USD
2000 MXN114.72860 USD
5000 MXN286.82150 USD
10000 MXN573.64300 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Mexican Peso
1 USD17.43250 MXN
5 USD87.16250 MXN
10 USD174.32500 MXN
20 USD348.65000 MXN
50 USD871.62500 MXN
100 USD1743.25000 MXN
250 USD4358.12500 MXN
500 USD8716.25000 MXN
1000 USD17432.50000 MXN
2000 USD34865.00000 MXN
5000 USD87162.50000 MXN
10000 USD174325.00000 MXN