بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

تحويل MXN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٢٨٤٫٩٠ brl

1.00000 MXN = 0.28490 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:24 UTC
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MXN إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.9572518.2209
1GBP1.1580811.2319102.1551.661771.920641.1085721.1021
1USD0.94010.811754182.9251.348951.559090.8999517.1297
1INR0.01133690.009789020.012059110.01626710.01880120.01085260.206569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN0.28490 BRL
5 MXN1.42449 BRL
10 MXN2.84897 BRL
20 MXN5.69794 BRL
50 MXN14.24485 BRL
100 MXN28.48970 BRL
250 MXN71.22425 BRL
500 MXN142.44850 BRL
1000 MXN284.89700 BRL
2000 MXN569.79400 BRL
5000 MXN1424.48500 BRL
10000 MXN2848.97000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL3.51004 MXN
5 BRL17.55020 MXN
10 BRL35.10040 MXN
20 BRL70.20080 MXN
50 BRL175.50200 MXN
100 BRL351.00400 MXN
250 BRL877.51000 MXN
500 BRL1755.02000 MXN
1000 BRL3510.04000 MXN
2000 BRL7020.08000 MXN
5000 BRL17550.20000 MXN
10000 BRL35100.40000 MXN