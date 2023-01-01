20 بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

تحويل MXN إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

20 mxn
5.62 brl

1.00000 MXN = 0.28121 BRL

Mid-market exchange rate at 12:42
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927551.3575583.4010.7952290.874851.513894.9022
1 EUR1.0781511.4636489.91880.85730.943251.63225.28531
1 CAD0.7366210.683227161.43490.5857820.6444331.115163.61106
1 INR0.01199030.01112110.016277410.0095350.01048970.01815190.0587787

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / الريال البرازيلي
1 MXN0.28121 BRL
5 MXN1.40607 BRL
10 MXN2.81214 BRL
20 MXN5.62428 BRL
50 MXN14.06070 BRL
100 MXN28.12140 BRL
250 MXN70.30350 BRL
500 MXN140.60700 BRL
1000 MXN281.21400 BRL
2000 MXN562.42800 BRL
5000 MXN1406.07000 BRL
10000 MXN2812.14000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mexican Peso
1 BRL3.55602 MXN
5 BRL17.78010 MXN
10 BRL35.56020 MXN
20 BRL71.12040 MXN
50 BRL177.80100 MXN
100 BRL355.60200 MXN
250 BRL889.00500 MXN
500 BRL1778.01000 MXN
1000 BRL3556.02000 MXN
2000 BRL7112.04000 MXN
5000 BRL17780.10000 MXN
10000 BRL35560.20000 MXN