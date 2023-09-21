يورو إلى ريال برازيلي

تحويل EUR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
5192.78 brl

1.00000 EUR = 5.19278 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الريال البرازيلي
1 EUR5.19278 BRL
5 EUR25.96390 BRL
10 EUR51.92780 BRL
20 EUR103.85560 BRL
50 EUR259.63900 BRL
100 EUR519.27800 BRL
250 EUR1298.19500 BRL
500 EUR2596.39000 BRL
1000 EUR5192.78000 BRL
2000 EUR10385.56000 BRL
5000 EUR25963.90000 BRL
10000 EUR51927.80000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / اليورو
1 BRL0.19257 EUR
5 BRL0.96287 EUR
10 BRL1.92575 EUR
20 BRL3.85150 EUR
50 BRL9.62875 EUR
100 BRL19.25750 EUR
250 BRL48.14375 EUR
500 BRL96.28750 EUR
1000 BRL192.57500 EUR
2000 BRL385.15000 EUR
5000 BRL962.87500 EUR
10000 BRL1925.75000 EUR