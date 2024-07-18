Евро в бразильские реалы

Сконвертируйте EUR в BRL по реальному обменному курсу

1 000 eur
6 049 brl

€1,000 EUR = R$6,049 BRL

Среднерыночный курс в 13:24
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1 EUR в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий6,10166,1016
Низкий5,78585,4554
В среднем5,91445,7064
Изменить3.52%9.12%
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Соотношение 1 EUR к BRL

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BRL составил 6,1016, а минимальный — 5,7858. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,9144. Изменение курса EUR к BRL в процентном соотношении составило 3.52.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BRL составил 6,1016, а минимальный — 5,4554. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,7064. Изменение курса EUR к BRL в процентном соотношении составило 9.12.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6211,485156,4753,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5491,927203,125,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5891,679176,9984,448
1 CAD0,7310,5630,646161,1181,085114,3662,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

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EUR в CAD

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EUR в AUD

EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Бразильский реал
1 EUR6,04900 BRL
5 EUR30,24500 BRL
10 EUR60,49000 BRL
20 EUR120,98000 BRL
50 EUR302,45000 BRL
100 EUR604,90000 BRL
250 EUR1 512,25000 BRL
500 EUR3 024,50000 BRL
1000 EUR6 049,00000 BRL
2000 EUR12 098,00000 BRL
5000 EUR30 245,00000 BRL
10000 EUR60 490,00000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Евро
1 BRL0,16532 EUR
5 BRL0,82658 EUR
10 BRL1,65316 EUR
20 BRL3,30632 EUR
50 BRL8,26580 EUR
100 BRL16,53160 EUR
250 BRL41,32900 EUR
500 BRL82,65800 EUR
1000 BRL165,31600 EUR
2000 BRL330,63200 EUR
5000 BRL826,58000 EUR
10000 BRL1 653,16000 EUR