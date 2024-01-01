История обменного курса евро–бразильские реалы

Обменный курс евро/бразильские реалы сейчас составляет 6,049, отражая изменение в размере 1.269% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.835% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/бразильские реалы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6,049, и минимумом, равным 5,882, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.792% увеличение стоимости.