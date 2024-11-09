Чешские кроны в бразильские реалы

Сконвертируйте CZK в BRL по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = R$0,2433 BRL

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 CZK в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25180,2518
Низкий0,24040,2362
В среднем0,24470,2438
Изменение0.98%2.18%
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Соотношение 1 CZK к BRL

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BRL составил 0,2518, а минимальный — 0,2404. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2447. Изменение курса CZK к BRL в процентном соотношении составило 0.98.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BRL составил 0,2518, а минимальный — 0,2362. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2438. Изменение курса CZK к BRL в процентном соотношении составило 2.18.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Бразильский реал
1 CZK0,24325 BRL
5 CZK1,21625 BRL
10 CZK2,43251 BRL
20 CZK4,86502 BRL
50 CZK12,16255 BRL
100 CZK24,32510 BRL
250 CZK60,81275 BRL
500 CZK121,62550 BRL
1000 CZK243,25100 BRL
2000 CZK486,50200 BRL
5000 CZK1 216,25500 BRL
10000 CZK2 432,51000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Чешская крона
1 BRL4,11098 CZK
5 BRL20,55490 CZK
10 BRL41,10980 CZK
20 BRL82,21960 CZK
50 BRL205,54900 CZK
100 BRL411,09800 CZK
250 BRL1 027,74500 CZK
500 BRL2 055,49000 CZK
1000 BRL4 110,98000 CZK
2000 BRL8 221,96000 CZK
5000 BRL20 554,90000 CZK
10000 BRL41 109,80000 CZK