Чешские кроны в южно-корейские воны
Сконвертируйте CZK в KRW по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к KRW
1 CZK = 59,29450 KRW
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 CZK в KRW
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|59,5719
|59,5719
|Низкий
|58,2050
|57,7460
|В среднем
|58,9471
|58,8954
|Изменение
|1.77%
|0.52%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к KRW
За последние 30 дней максимальный курс CZK к KRW составил 59,5719, а минимальный — 58,2050. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 58,9471. Изменение курса CZK к KRW в процентном соотношении составило 1.77.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к KRW составил 59,5719, а минимальный — 57,7460. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 58,8954. Изменение курса CZK к KRW в процентном соотношении составило 0.52.
Сравните цены за перевод денег за границу
У наших ведущих конкурентов есть маленький грязный секрет. Они добавляют скрытые наценки к своим обменным курсам — взимая больше без вашего ведома. И если у них есть комиссии, они взимают с вас деньги дважды.
Wise не скрывает дополнительные комиссии в обменном курсе. Мы предлагаем вам настоящий обменный курс. Сравните наш обменный курс и комиссии с тем, что предлагают наши конкуренты, и посмотрите на разницу сами.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чешских крон в южно-корейские воны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и KRW из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в KRW, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Чешская крона / Южно-Корейский вон
|1 CZK
|59,29450 KRW
|5 CZK
|296,47250 KRW
|10 CZK
|592,94500 KRW
|20 CZK
|1 185,89000 KRW
|50 CZK
|2 964,72500 KRW
|100 CZK
|5 929,45000 KRW
|250 CZK
|14 823,62500 KRW
|500 CZK
|29 647,25000 KRW
|1000 CZK
|59 294,50000 KRW
|2000 CZK
|118 589,00000 KRW
|5000 CZK
|296 472,50000 KRW
|10000 CZK
|592 945,00000 KRW
|Обменные курсы Южно-Корейский вон / Чешская крона
|1 KRW
|0,01687 CZK
|5 KRW
|0,08433 CZK
|10 KRW
|0,16865 CZK
|20 KRW
|0,33730 CZK
|50 KRW
|0,84325 CZK
|100 KRW
|1,68650 CZK
|250 KRW
|4,21625 CZK
|500 KRW
|8,43250 CZK
|1000 KRW
|16,86500 CZK
|2000 KRW
|33,73000 CZK
|5000 KRW
|84,32500 CZK
|10000 KRW
|168,65000 CZK
|20000 KRW
|337,30000 CZK
|30000 KRW
|505,95000 CZK
|40000 KRW
|674,60000 CZK
|50000 KRW
|843,25000 CZK