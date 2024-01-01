Южно-Корейский вон (KRW)

Южнокорейский вон — это официальная валюта Южной Кореи. Код валюты — KRW; символ — ₩. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Южнокорейский вон является необеспеченной валютой.

Название валюты

Южно-Корейский вон

Обменный курс для KRW

 USD EUR CAD AUD GBP INR SGD CNY
Из KRW0.00072 0.00066 0.00099 0.00107 0.00056 0.06050 0.00097 0.00525
В KRW1382.38000 1509.77000 1010.33000 930.89500 1793.85000 16.53010 1030.47000 190.45000

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