Южно-Корейский вон (KRW)
Южнокорейский вон — это официальная валюта Южной Кореи. Код валюты — KRW; символ — ₩. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Южнокорейский вон является необеспеченной валютой.
Название валюты
Южно-Корейский вон
Символ валюты
₩
Обменный курс для KRW
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|INR
|SGD
|CNY
|Из KRW
|0.00072
|0.00066
|0.00099
|0.00107
|0.00056
|0.06050
|0.00097
|0.00525
|В KRW
|1382.38000
|1509.77000
|1010.33000
|930.89500
|1793.85000
|16.53010
|1030.47000
|190.45000
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