Сингапурский доллар (SGD)
Сингапурский доллар — это официальная валюта Сингапура. Код валюты — SGD; символ — $ или S$. Доллар является необеспеченной валютой и считается второй самой лучшей валютой для долгосрочных инвестиций (лидером является новозеландский доллар). Его чаще всего обменивают на индийскую рупию. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр.
Название валюты
Сингапурский доллар
Символ валюты
S$
Обменный курс для SGD
|USD
|IDR
|EUR
|AUD
|GBP
|INR
|CNY
|MYR
|Из SGD
|0.74546
|12044.10000
|0.68256
|1.10677
|0.57429
|62.34370
|5.41097
|3.48056
|В SGD
|1.34145
|0.00008
|1.46506
|0.90353
|1.74127
|0.01604
|0.18481
|0.28731
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