Сингапурский доллар (SGD)

Сингапурский доллар — это официальная валюта Сингапура. Код валюты — SGD; символ — $ или S$. Доллар является необеспеченной валютой и считается второй самой лучшей валютой для долгосрочных инвестиций (лидером является новозеландский доллар). Его чаще всего обменивают на индийскую рупию. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр.

Название валюты

Сингапурский доллар

S$

Обменный курс для SGD

 USD IDR EUR AUD GBP INR CNY MYR
Из SGD0.74546 12044.10000 0.68256 1.10677 0.57429 62.34370 5.41097 3.48056
В SGD1.34145 0.00008 1.46506 0.90353 1.74127 0.01604 0.18481 0.28731

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