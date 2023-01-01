Сингапурские доллары в гондурасские лемпиры
Сконвертируйте SGD в HNL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса SGD к HNL
1 SGD = 18.07820 HNL
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в гондурасские лемпиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и HNL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в HNL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Сингапурский доллар / Гондурасская лемпира
|1 SGD
|18.07820 HNL
|5 SGD
|90.39100 HNL
|10 SGD
|180.78200 HNL
|20 SGD
|361.56400 HNL
|50 SGD
|903.91000 HNL
|100 SGD
|1807.82000 HNL
|250 SGD
|4519.55000 HNL
|500 SGD
|9039.10000 HNL
|1000 SGD
|18078.20000 HNL
|2000 SGD
|36156.40000 HNL
|5000 SGD
|90391.00000 HNL
|10000 SGD
|180782.00000 HNL