Австралийские доллары в индонезийские рупии

Сконвертируйте AUD в IDR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = Rp10 300 IDR

Среднерыночный курс в 19:31
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График изменения обменного курса AUD к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 AUD в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10 559,000010 592,6000
Низкий10 300,700010 247,7000
В среднем10 383,423310 411,5722
Изменение-1.81%-1.58%
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Соотношение 1 AUD к IDR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к IDR составил 10 559,0000, а минимальный — 10 300,7000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10 383,4233. Изменение курса AUD к IDR в процентном соотношении составило -1.81.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к IDR составил 10 592,6000, а минимальный — 10 247,7000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10 411,5722. Изменение курса AUD к IDR в процентном соотношении составило -1.58.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,390,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1711,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36911,798163,5651,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Индонезийская рупия
1 AUD10 299,10000 IDR
5 AUD51 495,50000 IDR
10 AUD102 991,00000 IDR
20 AUD205 982,00000 IDR
50 AUD514 955,00000 IDR
100 AUD1 029 910,00000 IDR
250 AUD2 574 775,00000 IDR
500 AUD5 149 550,00000 IDR
1000 AUD10 299 100,00000 IDR
2000 AUD20 598 200,00000 IDR
5000 AUD51 495 500,00000 IDR
10000 AUD102 991 000,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Австралийский доллар
1 IDR0,00010 AUD
5 IDR0,00049 AUD
10 IDR0,00097 AUD
20 IDR0,00194 AUD
50 IDR0,00485 AUD
100 IDR0,00971 AUD
250 IDR0,02427 AUD
500 IDR0,04855 AUD
1000 IDR0,09710 AUD
2000 IDR0,19419 AUD
5000 IDR0,48548 AUD
10000 IDR0,97096 AUD