Австралийские доллары в индонезийские рупии
Сконвертируйте AUD в IDR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к IDR
1 AUD = 10 299,10000 IDR
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|1 AUD в IDR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10 559,0000
|10 592,6000
|Низкий
|10 300,7000
|10 247,7000
|В среднем
|10 383,4233
|10 411,5722
|Изменение
|-1.81%
|-1.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к IDR
За последние 30 дней максимальный курс AUD к IDR составил 10 559,0000, а минимальный — 10 300,7000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10 383,4233. Изменение курса AUD к IDR в процентном соотношении составило -1.81.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к IDR составил 10 592,6000, а минимальный — 10 247,7000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10 411,5722. Изменение курса AUD к IDR в процентном соотношении составило -1.58.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в индонезийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Индонезийская рупия
|1 AUD
|10 299,10000 IDR
|5 AUD
|51 495,50000 IDR
|10 AUD
|102 991,00000 IDR
|20 AUD
|205 982,00000 IDR
|50 AUD
|514 955,00000 IDR
|100 AUD
|1 029 910,00000 IDR
|250 AUD
|2 574 775,00000 IDR
|500 AUD
|5 149 550,00000 IDR
|1000 AUD
|10 299 100,00000 IDR
|2000 AUD
|20 598 200,00000 IDR
|5000 AUD
|51 495 500,00000 IDR
|10000 AUD
|102 991 000,00000 IDR