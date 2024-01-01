История обменного курса австралийский доллар–индонезийские рупии

Обменный курс австралийских доллара/индонезийские рупии сейчас составляет 10 300,700, отражая изменение в размере -1.847% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.120% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 10 519,600, и минимумом, равным 10 296,000, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.724%.