История обменного курса австралийский доллар–японские иены

Обменный курс австралийских доллара/японские иены сейчас составляет 100,392, отражая изменение в размере -1.641% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/японские иены колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 102,319, и минимумом, равным 100,086, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.520%.