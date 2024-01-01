австралийский доллар японские иены История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса австралийский доллар японские иены. Это сводная страница австралийский доллар (AUD) японские иены (JPY) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AUD и JPY за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
График изменения обменного курса AUD к JPY
1 AUD = 100,38600 JPY
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История обменного курса австралийский доллар–японские иены
Обменный курс австралийских доллара/японские иены сейчас составляет 100,392, отражая изменение в размере -1.641% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/японские иены колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 102,319, и минимумом, равным 100,086, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.520%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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