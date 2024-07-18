Евро в новозеландские доллары

Сконвертируйте EUR в NZD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 797,13 nzd

€1,000 EUR = $1,797 NZD

Среднерыночный курс в 14:42
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1 EUR в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,79711,8146
Низкий1,74771,7427
В среднем1,76631,7744
Изменить2.76%-0.70%
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Соотношение 1 EUR к NZD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к NZD составил 1,7971, а минимальный — 1,7477. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7663. Изменение курса EUR к NZD в процентном соотношении составило 2.76.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к NZD составил 1,8146, а минимальный — 1,7427. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7744. Изменение курса EUR к NZD в процентном соотношении составило -0.70.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8851,3783,6171,485156,5953,93
1 GBP1,29811,1481,778108,5311,927203,2525,1
1 CHF1,1310,87111,54894,5311,679177,0344,442
1 CAD0,730,5630,646161,0521,084114,3362,869

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Новозеландский доллар
1 EUR1,79713 NZD
5 EUR8,98565 NZD
10 EUR17,97130 NZD
20 EUR35,94260 NZD
50 EUR89,85650 NZD
100 EUR179,71300 NZD
250 EUR449,28250 NZD
500 EUR898,56500 NZD
1000 EUR1 797,13000 NZD
2000 EUR3 594,26000 NZD
5000 EUR8 985,65000 NZD
10000 EUR17 971,30000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Евро
1 NZD0,55644 EUR
5 NZD2,78221 EUR
10 NZD5,56442 EUR
20 NZD11,12884 EUR
50 NZD27,82210 EUR
100 NZD55,64420 EUR
250 NZD139,11050 EUR
500 NZD278,22100 EUR
1000 NZD556,44200 EUR
2000 NZD1 112,88400 EUR
5000 NZD2 782,21000 EUR
10000 NZD5 564,42000 EUR