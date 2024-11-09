Датские кроны в новозеландские доллары

Сконвертируйте DKK в NZD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = $0,2409 NZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 DKK в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24440,2460
Низкий0,23950,2354
В среднем0,24150,2405
Изменение0.18%-1.27%
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Соотношение 1 DKK к NZD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к NZD составил 0,2444, а минимальный — 0,2395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2415. Изменение курса DKK к NZD в процентном соотношении составило 0.18.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к NZD составил 0,2460, а минимальный — 0,2354. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2405. Изменение курса DKK к NZD в процентном соотношении составило -1.27.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

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DKK в SEK

DKK в GBP

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DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Новозеландский доллар
1 DKK0,24087 NZD
5 DKK1,20434 NZD
10 DKK2,40868 NZD
20 DKK4,81736 NZD
50 DKK12,04340 NZD
100 DKK24,08680 NZD
250 DKK60,21700 NZD
500 DKK120,43400 NZD
1000 DKK240,86800 NZD
2000 DKK481,73600 NZD
5000 DKK1 204,34000 NZD
10000 DKK2 408,68000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Датская крона
1 NZD4,15165 DKK
5 NZD20,75825 DKK
10 NZD41,51650 DKK
20 NZD83,03300 DKK
50 NZD207,58250 DKK
100 NZD415,16500 DKK
250 NZD1 037,91250 DKK
500 NZD2 075,82500 DKK
1000 NZD4 151,65000 DKK
2000 NZD8 303,30000 DKK
5000 NZD20 758,25000 DKK
10000 NZD41 516,50000 DKK