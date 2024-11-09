Датские кроны в шведские кроны

Сконвертируйте DKK в SEK по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = kr1,555 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к SEK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 DKK в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,56781,5678
Низкий1,52041,5106
В среднем1,53991,5304
Изменение2.09%1.02%
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Соотношение 1 DKK к SEK

За последние 30 дней максимальный курс DKK к SEK составил 1,5678, а минимальный — 1,5204. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5399. Изменение курса DKK к SEK в процентном соотношении составило 2.09.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к SEK составил 1,5678, а минимальный — 1,5106. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5304. Изменение курса DKK к SEK в процентном соотношении составило 1.02.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Шведская крона
1 DKK1,55481 SEK
5 DKK7,77405 SEK
10 DKK15,54810 SEK
20 DKK31,09620 SEK
50 DKK77,74050 SEK
100 DKK155,48100 SEK
250 DKK388,70250 SEK
500 DKK777,40500 SEK
1000 DKK1 554,81000 SEK
2000 DKK3 109,62000 SEK
5000 DKK7 774,05000 SEK
10000 DKK15 548,10000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Датская крона
1 SEK0,64316 DKK
5 SEK3,21582 DKK
10 SEK6,43164 DKK
20 SEK12,86328 DKK
50 SEK32,15820 DKK
100 SEK64,31640 DKK
250 SEK160,79100 DKK
500 SEK321,58200 DKK
1000 SEK643,16400 DKK
2000 SEK1 286,32800 DKK
5000 SEK3 215,82000 DKK
10000 SEK6 431,64000 DKK