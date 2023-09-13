Сингапурские доллары в шведские кроны

Сконвертируйте SGD в SEK по реальному обменному курсу

1000 sgd
8144.49 sek

1.00000 SGD = 8.14449 SEK

Среднерыночный курс в 7:12 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к SEK

1 мин. назад 1 SGD → 0 SEK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86211.073589.04091.45611.675250.957618.5071
1GBP1.1599611.2454103.2991.689261.943511.1107821.4707
1USD0.931550.802955182.94451.35641.560550.89217.24
1INR0.01123080.009680630.012056310.01635310.01881440.01075420.20785

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Шведская крона
1 SGD8.14449 SEK
5 SGD40.72245 SEK
10 SGD81.44490 SEK
20 SGD162.88980 SEK
50 SGD407.22450 SEK
100 SGD814.44900 SEK
250 SGD2036.12250 SEK
500 SGD4072.24500 SEK
1000 SGD8144.49000 SEK
2000 SGD16288.98000 SEK
5000 SGD40722.45000 SEK
10000 SGD81444.90000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Сингапурский доллар
1 SEK0.12278 SGD
5 SEK0.61391 SGD
10 SEK1.22782 SGD
20 SEK2.45564 SGD
50 SEK6.13910 SGD
100 SEK12.27820 SGD
250 SEK30.69550 SGD
500 SEK61.39100 SGD
1000 SEK122.78200 SGD
2000 SEK245.56400 SGD
5000 SEK613.91000 SGD
10000 SEK1227.82000 SGD