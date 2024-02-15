Singapur dolarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile SGD → SEK çevirin

1.000 sgd
7.769,69 sek

1.00000 SGD = 7.76969 SEK

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0770589.40151.450841.651540.9474218.3652
1 GBP1.1696811.25975104.5671.696951.931691.1081821.4805
1 USD0.92850.793808183.00591.347051.533390.8796517.0514
1 INR0.01118550.009563280.012047310.01622840.01847330.01059740.205424

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İsveç Kronu
1 SGD7.76969 SEK
5 SGD38.84845 SEK
10 SGD77.69690 SEK
20 SGD155.39380 SEK
50 SGD388.48450 SEK
100 SGD776.96900 SEK
250 SGD1942.42250 SEK
500 SGD3884.84500 SEK
1000 SGD7769.69000 SEK
2000 SGD15539.38000 SEK
5000 SGD38848.45000 SEK
10000 SGD77696.90000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Singapur Doları
1 SEK0.12871 SGD
5 SEK0.64353 SGD
10 SEK1.28705 SGD
20 SEK2.57410 SGD
50 SEK6.43525 SGD
100 SEK12.87050 SGD
250 SEK32.17625 SGD
500 SEK64.35250 SGD
1000 SEK128.70500 SGD
2000 SEK257.41000 SGD
5000 SEK643.52500 SGD
10000 SEK1287.05000 SGD