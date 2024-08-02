bin İsveç kronundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → SGD çevirin

1.000 sek
125,44 sgd

1,000kr SEK = 0,1254S$ SGD

17:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12900,1298
Düşük0,12390,1239
Ortalama0,12640,1270
Değişim-2.78%0.52%
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1 SEK → SGD istatistikleri

SEK → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1290, en düşük 0,1239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1264 oldu. SEK → SGD kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

SEK → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1298, en düşük 0,1239 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1270 oldu. SEK → SGD kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,84110,96283,7911,3873,934
1 EUR1,09110,8537,46211,95791,4031,5134,291
1 GBP1,2791,17318,75214,024107,2021,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2490,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Singapur Doları
1 SEK0,12544 SGD
5 SEK0,62720 SGD
10 SEK1,25440 SGD
20 SEK2,50880 SGD
50 SEK6,27200 SGD
100 SEK12,54400 SGD
250 SEK31,36000 SGD
500 SEK62,72000 SGD
1000 SEK125,44000 SGD
2000 SEK250,88000 SGD
5000 SEK627,20000 SGD
10000 SEK1.254,40000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / İsveç Kronu
1 SGD7,97196 SEK
5 SGD39,85980 SEK
10 SGD79,71960 SEK
20 SGD159,43920 SEK
50 SGD398,59800 SEK
100 SGD797,19600 SEK
250 SGD1.992,99000 SEK
500 SGD3.985,98000 SEK
1000 SGD7.971,96000 SEK
2000 SGD15.943,92000 SEK
5000 SGD39.859,80000 SEK
10000 SGD79.719,60000 SEK