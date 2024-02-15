Türk lirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TRY → SGD çevirin

1.000 try
43,68 sgd

1.00000 TRY = 0.04368 SGD

23:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.79343278.9783.00621.34613.6728530.8977
1 EUR1.0775510.85499300.60489.44331.450493.9576833.2938
1 GBP1.260351.16961351.6104.6171.696564.6290838.9419
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975450.004825250.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Singapur Doları
1 TRY0.04368 SGD
5 TRY0.21838 SGD
10 TRY0.43676 SGD
20 TRY0.87353 SGD
50 TRY2.18382 SGD
100 TRY4.36764 SGD
250 TRY10.91910 SGD
500 TRY21.83820 SGD
1000 TRY43.67640 SGD
2000 TRY87.35280 SGD
5000 TRY218.38200 SGD
10000 TRY436.76400 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Türk Lirası
1 SGD22.89570 TRY
5 SGD114.47850 TRY
10 SGD228.95700 TRY
20 SGD457.91400 TRY
50 SGD1144.78500 TRY
100 SGD2289.57000 TRY
250 SGD5723.92500 TRY
500 SGD11447.85000 TRY
1000 SGD22895.70000 TRY
2000 SGD45791.40000 TRY
5000 SGD114478.50000 TRY
10000 SGD228957.00000 TRY