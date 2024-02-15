Yeni Zelanda dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → SGD çevirin

1.000 nzd
822,74 sgd

1.00000 NZD = 0.82274 SGD

16:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535980.7947550.929583.02071.350450.88055150.175
1 AUD0.6510510.5174250.60514954.05060.879210.57328297.7714
1 GBP1.258251.9326511.16953104.4611.69921.10795188.958
1 EUR1.075851.652480.855045189.31781.452880.947345161.575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Singapur Doları
1 NZD0.82274 SGD
5 NZD4.11368 SGD
10 NZD8.22736 SGD
20 NZD16.45472 SGD
50 NZD41.13680 SGD
100 NZD82.27360 SGD
250 NZD205.68400 SGD
500 NZD411.36800 SGD
1000 NZD822.73600 SGD
2000 NZD1645.47200 SGD
5000 NZD4113.68000 SGD
10000 NZD8227.36000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni Zelanda Doları
1 SGD1.21546 NZD
5 SGD6.07730 NZD
10 SGD12.15460 NZD
20 SGD24.30920 NZD
50 SGD60.77300 NZD
100 SGD121.54600 NZD
250 SGD303.86500 NZD
500 SGD607.73000 NZD
1000 SGD1215.46000 NZD
2000 SGD2430.92000 NZD
5000 SGD6077.30000 NZD
10000 SGD12154.60000 NZD