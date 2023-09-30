10 Yeni Zelanda dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → SGD çevirin

10 nzd
8,19 sgd

1.00000 NZD = 0.81950 SGD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 SGD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Singapur Doları
1 NZD0.81950 SGD
5 NZD4.09749 SGD
10 NZD8.19498 SGD
20 NZD16.38996 SGD
50 NZD40.97490 SGD
100 NZD81.94980 SGD
250 NZD204.87450 SGD
500 NZD409.74900 SGD
1000 NZD819.49800 SGD
2000 NZD1638.99600 SGD
5000 NZD4097.49000 SGD
10000 NZD8194.98000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni Zelanda Doları
1 SGD1.22026 NZD
5 SGD6.10130 NZD
10 SGD12.20260 NZD
20 SGD24.40520 NZD
50 SGD61.01300 NZD
100 SGD122.02600 NZD
250 SGD305.06500 NZD
500 SGD610.13000 NZD
1000 SGD1220.26000 NZD
2000 SGD2440.52000 NZD
5000 SGD6101.30000 NZD
10000 SGD12202.60000 NZD