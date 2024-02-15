Yeni Zelanda dolarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile NZD → INR çevirin

1.000 nzd
50.725,50 inr

1.00000 NZD = 50.72550 INR

16:04 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.0759589.33311.453451.651880.947418.3613
1 GBP1.169411.25825104.4691.699711.931761.1078921.4723
1 USD0.92940.794755183.02721.350851.535270.8805517.0652
1 INR0.01119410.009572220.012044310.016270.01849120.01060560.205537

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Hindistan Rupisi
1 NZD50.72550 INR
5 NZD253.62750 INR
10 NZD507.25500 INR
20 NZD1014.51000 INR
50 NZD2536.27500 INR
100 NZD5072.55000 INR
250 NZD12681.37500 INR
500 NZD25362.75000 INR
1000 NZD50725.50000 INR
2000 NZD101451.00000 INR
5000 NZD253627.50000 INR
10000 NZD507255.00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 INR0.01971 NZD
5 INR0.09857 NZD
10 INR0.19714 NZD
20 INR0.39428 NZD
50 INR0.98570 NZD
100 INR1.97140 NZD
250 INR4.92850 NZD
500 INR9.85700 NZD
1000 INR19.71400 NZD
2000 INR39.42800 NZD
5000 INR98.57000 NZD
10000 INR197.14000 NZD