Norveç kronundan Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → INR çevirin

1.000 nok
7.891,29 inr

1.00000 NOK = 7.89129 INR

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557351.0775589.45681.453241.651670.9477318.3841
1 GBP1.1685911.25925104.5411.698291.930181.107521.4841
1 USD0.928050.794123183.01871.348651.53280.8795517.061
1 INR0.01117860.00956560.012045510.01624510.01846330.01059460.205508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Hindistan Rupisi
1 NOK7.89129 INR
5 NOK39.45645 INR
10 NOK78.91290 INR
20 NOK157.82580 INR
50 NOK394.56450 INR
100 NOK789.12900 INR
250 NOK1972.82250 INR
500 NOK3945.64500 INR
1000 NOK7891.29000 INR
2000 NOK15782.58000 INR
5000 NOK39456.45000 INR
10000 NOK78912.90000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Norveç Kronu
1 INR0.12672 NOK
5 INR0.63361 NOK
10 INR1.26722 NOK
20 INR2.53444 NOK
50 INR6.33610 NOK
100 INR12.67220 NOK
250 INR31.68050 NOK
500 INR63.36100 NOK
1000 INR126.72200 NOK
2000 INR253.44400 NOK
5000 INR633.61000 NOK
10000 INR1267.22000 NOK