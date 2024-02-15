Japon yeninden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile JPY → SGD çevirin

10.000 jpy
89,76 sgd

1.00000 JPY = 0.00898 SGD

08:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7971620.93191.539291.354250.884357.19361.34735
1 GBP1.2544511.1691.930961.698841.109369.024011.69018
1 EUR1.073050.85543511.651741.453180.9489857.719091.44577
1 AUD0.649650.5178760.60542410.8797890.5745184.673320.875306

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Japon yeninden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Singapur Doları
100 JPY0.89760 SGD
1000 JPY8.97605 SGD
1500 JPY13.46407 SGD
2000 JPY17.95210 SGD
3000 JPY26.92815 SGD
5000 JPY44.88025 SGD
5400 JPY48.47067 SGD
10000 JPY89.76050 SGD
15000 JPY134.64075 SGD
20000 JPY179.52100 SGD
25000 JPY224.40125 SGD
30000 JPY269.28150 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Japon Yeni
1 SGD111.40800 JPY
5 SGD557.04000 JPY
10 SGD1114.08000 JPY
20 SGD2228.16000 JPY
50 SGD5570.40000 JPY
100 SGD11140.80000 JPY
250 SGD27852.00000 JPY
500 SGD55704.00000 JPY
1000 SGD111408.00000 JPY
2000 SGD222816.00000 JPY
5000 SGD557040.00000 JPY
10000 SGD1114080.00000 JPY