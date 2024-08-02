bin Singapur dolarından Japon yenine

Reel döviz kuru ile SGD → JPY çevirin

1.000 sgd
110.501 jpy

1,000S$ SGD = 110,5¥ JPY

19:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → JPY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek119,8110119,8110
Düşük110,5050110,5050
Ortalama116,7352116,4579
Değişim-7.46%-2.56%
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1 SGD → JPY istatistikleri

SGD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 119,8110, en düşük 110,5050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 116,7352 oldu. SGD → JPY kurundaki değişiklik -7.46 değerindeydi.

SGD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 119,8110, en düşük 110,5050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 116,4579 oldu. SGD → JPY kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.681,511,6740,85291,4477,8254,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6244,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Japon Yeni
1 SGD110,50100 JPY
5 SGD552,50500 JPY
10 SGD1.105,01000 JPY
20 SGD2.210,02000 JPY
50 SGD5.525,05000 JPY
100 SGD11.050,10000 JPY
250 SGD27.625,25000 JPY
500 SGD55.250,50000 JPY
1000 SGD110.501,00000 JPY
2000 SGD221.002,00000 JPY
5000 SGD552.505,00000 JPY
10000 SGD1.105.010,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Singapur Doları
100 JPY0,90497 SGD
1000 JPY9,04967 SGD
1500 JPY13,57450 SGD
2000 JPY18,09934 SGD
3000 JPY27,14901 SGD
5000 JPY45,24835 SGD
5400 JPY48,86822 SGD
10000 JPY90,49670 SGD
15000 JPY135,74505 SGD
20000 JPY180,99340 SGD
25000 JPY226,24175 SGD
30000 JPY271,49010 SGD