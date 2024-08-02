20 Singapur dolarından Japon yenine
Reel döviz kuru ile SGD → JPY çevirin
|1 SGD → JPY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|119,8110
|119,8110
|Düşük
|110,5050
|110,5050
|Ortalama
|116,7352
|116,4579
|Değişim
|-7.46%
|-2.56%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → JPY istatistikleri
SGD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 119,8110, en düşük 110,5050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 116,7352 oldu. SGD → JPY kurundaki değişiklik -7.46 değerindeydi.
SGD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 119,8110, en düşük 110,5050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 116,4579 oldu. SGD → JPY kurundaki değişiklik -2.56 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
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- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Japon Yeni
|1 SGD
|110,50100 JPY
|5 SGD
|552,50500 JPY
|10 SGD
|1.105,01000 JPY
|20 SGD
|2.210,02000 JPY
|50 SGD
|5.525,05000 JPY
|100 SGD
|11.050,10000 JPY
|250 SGD
|27.625,25000 JPY
|500 SGD
|55.250,50000 JPY
|1000 SGD
|110.501,00000 JPY
|2000 SGD
|221.002,00000 JPY
|5000 SGD
|552.505,00000 JPY
|10000 SGD
|1.105.010,00000 JPY