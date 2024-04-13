Çin yuanından Japon yenine

Reel döviz kuru ile CNY → JPY çevirin

1.000 cny
21.177 jpy

1,000 CNY = 21,18 JPY

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çin yuanından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

CNY → USD

CNY → HKD

CNY → CAD

CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Japon Yeni
1 CNY21,17700 JPY
5 CNY105,88500 JPY
10 CNY211,77000 JPY
20 CNY423,54000 JPY
50 CNY1.058,85000 JPY
100 CNY2.117,70000 JPY
250 CNY5.294,25000 JPY
500 CNY10.588,50000 JPY
1000 CNY21.177,00000 JPY
2000 CNY42.354,00000 JPY
5000 CNY105.885,00000 JPY
10000 CNY211.770,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Çin Yuanı RMB
100 JPY4,72212 CNY
1000 JPY47,22120 CNY
1500 JPY70,83180 CNY
2000 JPY94,44240 CNY
3000 JPY141,66360 CNY
5000 JPY236,10600 CNY
5400 JPY254,99448 CNY
10000 JPY472,21200 CNY
15000 JPY708,31800 CNY
20000 JPY944,42400 CNY
25000 JPY1.180,53000 CNY
30000 JPY1.416,63600 CNY