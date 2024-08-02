1 Singapur dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → NZD çevirin

1 sgd
1,26 nzd

1,000S$ SGD = 1,264$ NZD

20:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,26711,2671
Düşük1,20691,1974
Ortalama1,23451,2193
Değişim4.47%2.53%
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1 SGD → NZD istatistikleri

SGD → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2671, en düşük 1,2069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2345 oldu. SGD → NZD kurundaki değişiklik 4.47 değerindeydi.

SGD → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2671, en düşük 1,1974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2193 oldu. SGD → NZD kurundaki değişiklik 2.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,8067,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6740,85291,4367,8224,901
1 AUD0,65210.561,60,59810,50954,6374,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni Zelanda Doları
1 SGD1,26397 NZD
5 SGD6,31985 NZD
10 SGD12,63970 NZD
20 SGD25,27940 NZD
50 SGD63,19850 NZD
100 SGD126,39700 NZD
250 SGD315,99250 NZD
500 SGD631,98500 NZD
1000 SGD1.263,97000 NZD
2000 SGD2.527,94000 NZD
5000 SGD6.319,85000 NZD
10000 SGD12.639,70000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Singapur Doları
1 NZD0,79116 SGD
5 NZD3,95581 SGD
10 NZD7,91161 SGD
20 NZD15,82322 SGD
50 NZD39,55805 SGD
100 NZD79,11610 SGD
250 NZD197,79025 SGD
500 NZD395,58050 SGD
1000 NZD791,16100 SGD
2000 NZD1.582,32200 SGD
5000 NZD3.955,80500 SGD
10000 NZD7.911,61000 SGD