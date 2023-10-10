土耳其里拉兑新加坡元

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1USD0.94610.81716183.23251.357951.55860.9047518.1919
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土耳其里拉/新加坡元汇率
1 TRY0.04925 SGD
5 TRY0.24626 SGD
10 TRY0.49251 SGD
20 TRY0.98503 SGD
50 TRY2.46257 SGD
100 TRY4.92514 SGD
250 TRY12.31285 SGD
500 TRY24.62570 SGD
1000 TRY49.25140 SGD
2000 TRY98.50280 SGD
5000 TRY246.25700 SGD
10000 TRY492.51400 SGD
新加坡元/土耳其里拉汇率
1 SGD20.30400 TRY
5 SGD101.52000 TRY
10 SGD203.04000 TRY
20 SGD406.08000 TRY
50 SGD1015.20000 TRY
100 SGD2030.40000 TRY
250 SGD5076.00000 TRY
500 SGD10152.00000 TRY
1000 SGD20304.00000 TRY
2000 SGD40608.00000 TRY
5000 SGD101520.00000 TRY
10000 SGD203040.00000 TRY