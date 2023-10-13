1000 新加坡元兑至土耳其里拉

按实际汇率将 SGD 换算成 TRY

1000 sgd
20349.20 try

1.00000 SGD = 20.34920 TRY

4:8 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
海外消费无隐性费用

SGD 兑 TRY 换算表

As of 1 min ago, 1 SGD → 0 TRY
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.0544587.78031.442961.667250.9563518.9193
1GBP1.1572711.22025101.5831.669851.92941.1067621.8941
1USD0.94840.819504183.24751.368451.581150.9070517.9423
1INR0.01139210.009844190.012012410.01643830.01899340.01089580.21553

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将新加坡元兑换成至土耳其里拉

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择SGD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TRY作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示SGD兑TRY的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 新加坡元

SGD兑USD

SGD兑IDR

SGD兑EUR

SGD兑AUD

SGD兑GBP

SGD兑INR

SGD兑CNY

SGD兑MYR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
新加坡元/土耳其里拉汇率
1 SGD20.34920 TRY
5 SGD101.74600 TRY
10 SGD203.49200 TRY
20 SGD406.98400 TRY
50 SGD1017.46000 TRY
100 SGD2034.92000 TRY
250 SGD5087.30000 TRY
500 SGD10174.60000 TRY
1000 SGD20349.20000 TRY
2000 SGD40698.40000 TRY
5000 SGD101746.00000 TRY
10000 SGD203492.00000 TRY
土耳其里拉/新加坡元汇率
1 TRY0.04914 SGD
5 TRY0.24571 SGD
10 TRY0.49142 SGD
20 TRY0.98284 SGD
50 TRY2.45710 SGD
100 TRY4.91421 SGD
250 TRY12.28552 SGD
500 TRY24.57105 SGD
1000 TRY49.14210 SGD
2000 TRY98.28420 SGD
5000 TRY245.71050 SGD
10000 TRY491.42100 SGD