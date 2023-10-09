罗马尼亚列伊兑至土耳其里拉

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罗马尼亚列伊/土耳其里拉汇率
1 RON5.90308 TRY
5 RON29.51540 TRY
10 RON59.03080 TRY
20 RON118.06160 TRY
50 RON295.15400 TRY
100 RON590.30800 TRY
250 RON1475.77000 TRY
500 RON2951.54000 TRY
1000 RON5903.08000 TRY
2000 RON11806.16000 TRY
5000 RON29515.40000 TRY
10000 RON59030.80000 TRY
土耳其里拉/罗马尼亚列伊汇率
1 TRY0.16940 RON
5 TRY0.84701 RON
10 TRY1.69403 RON
20 TRY3.38806 RON
50 TRY8.47015 RON
100 TRY16.94030 RON
250 TRY42.35075 RON
500 TRY84.70150 RON
1000 TRY169.40300 RON
2000 TRY338.80600 RON
5000 TRY847.01500 RON
10000 TRY1694.03000 RON