罗马尼亚列伊兑至英镑英镑

按实际汇率将 RON 换算成 GBP

1000 ron
173.93 gbp

1.00000 RON = 0.17393 GBP

23:5 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
一种更便宜的国际在线购物方式

RON 兑 GBP 换算表

As of 1 min ago, 1 RON → 0 GBP
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.056988.01921.436641.648570.957619.2504
1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1090422.2939
1USD0.946150.816993183.28051.35931.559820.9060518.214
1INR0.01136120.009810140.012007610.01632190.01872970.01087950.218707

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将罗马尼亚列伊兑换成至英镑英镑

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择RON作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GBP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示RON兑GBP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 罗马尼亚列伊

RON兑USD

RON兑EUR

RON兑CAD

RON兑AUD

RON兑GBP

RON兑SGD

RON兑CHF

RON兑INR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
罗马尼亚列伊/英镑汇率
1 RON0.17393 GBP
5 RON0.86966 GBP
10 RON1.73932 GBP
20 RON3.47864 GBP
50 RON8.69660 GBP
100 RON17.39320 GBP
250 RON43.48300 GBP
500 RON86.96600 GBP
1000 RON173.93200 GBP
2000 RON347.86400 GBP
5000 RON869.66000 GBP
10000 RON1739.32000 GBP
英镑/罗马尼亚列伊汇率
1 GBP5.74938 RON
5 GBP28.74690 RON
10 GBP57.49380 RON
20 GBP114.98760 RON
50 GBP287.46900 RON
100 GBP574.93800 RON
250 GBP1437.34500 RON
500 GBP2874.69000 RON
1000 GBP5749.38000 RON
2000 GBP11498.76000 RON
5000 GBP28746.90000 RON
10000 GBP57493.80000 RON