罗马尼亚列伊兑至加拿大元

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1GBP1.1582111.224101.9351.663911.909371.1089922.2944
1USD0.946250.816993183.28051.35941.559940.90618.2144
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plane
罗马尼亚列伊/加元汇率
1 RON0.28939 CAD
5 RON1.44693 CAD
10 RON2.89385 CAD
20 RON5.78770 CAD
50 RON14.46925 CAD
100 RON28.93850 CAD
250 RON72.34625 CAD
500 RON144.69250 CAD
1000 RON289.38500 CAD
2000 RON578.77000 CAD
5000 RON1446.92500 CAD
10000 RON2893.85000 CAD
加元/罗马尼亚列伊汇率
1 CAD3.45560 RON
5 CAD17.27800 RON
10 CAD34.55600 RON
20 CAD69.11200 RON
50 CAD172.78000 RON
100 CAD345.56000 RON
250 CAD863.90000 RON
500 CAD1727.80000 RON
1000 CAD3455.60000 RON
2000 CAD6911.20000 RON
5000 CAD17278.00000 RON
10000 CAD34556.00000 RON