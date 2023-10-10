瑞典克朗兑至加拿大元

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1EUR10.86341.057388.01491.435871.646760.957419.264
1GBP1.1582111.22455101.9381.6631.907251.1088722.3113
1USD0.94580.816627183.2451.358051.557510.905518.22
1INR0.01136170.009809920.012012710.01631390.018710.01087750.218872

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plane
瑞典克朗/加元汇率
1 SEK0.12396 CAD
5 SEK0.61979 CAD
10 SEK1.23958 CAD
20 SEK2.47916 CAD
50 SEK6.19790 CAD
100 SEK12.39580 CAD
250 SEK30.98950 CAD
500 SEK61.97900 CAD
1000 SEK123.95800 CAD
2000 SEK247.91600 CAD
5000 SEK619.79000 CAD
10000 SEK1239.58000 CAD
加元/瑞典克朗汇率
1 CAD8.06723 SEK
5 CAD40.33615 SEK
10 CAD80.67230 SEK
20 CAD161.34460 SEK
50 CAD403.36150 SEK
100 CAD806.72300 SEK
250 CAD2016.80750 SEK
500 CAD4033.61500 SEK
1000 CAD8067.23000 SEK
2000 CAD16134.46000 SEK
5000 CAD40336.15000 SEK
10000 CAD80672.30000 SEK