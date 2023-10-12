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1EUR10.864851.053287.72631.441881.667780.956418.9423
1GBP1.1562711.2178101.4371.667231.928421.1058621.9027
1USD0.94950.821153183.2951.369051.583530.908117.9855
1INR0.01139910.009858370.012005510.01643620.01901110.01090220.215925

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plane
瑞典克朗/加元汇率
1 SEK0.12462 CAD
5 SEK0.62311 CAD
10 SEK1.24622 CAD
20 SEK2.49244 CAD
50 SEK6.23110 CAD
100 SEK12.46220 CAD
250 SEK31.15550 CAD
500 SEK62.31100 CAD
1000 SEK124.62200 CAD
2000 SEK249.24400 CAD
5000 SEK623.11000 CAD
10000 SEK1246.22000 CAD
加元/瑞典克朗汇率
1 CAD8.02425 SEK
5 CAD40.12125 SEK
10 CAD80.24250 SEK
20 CAD160.48500 SEK
50 CAD401.21250 SEK
100 CAD802.42500 SEK
250 CAD2006.06250 SEK
500 CAD4012.12500 SEK
1000 CAD8024.25000 SEK
2000 CAD16048.50000 SEK
5000 CAD40121.25000 SEK
10000 CAD80242.50000 SEK