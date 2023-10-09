罗马尼亚列伊兑新加坡元

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1GBP1.1580811.2241101.9441.66381.908631.108822.3002
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罗马尼亚列伊/新加坡元汇率
1 RON0.29057 SGD
5 RON1.45286 SGD
10 RON2.90572 SGD
20 RON5.81144 SGD
50 RON14.52860 SGD
100 RON29.05720 SGD
250 RON72.64300 SGD
500 RON145.28600 SGD
1000 RON290.57200 SGD
2000 RON581.14400 SGD
5000 RON1452.86000 SGD
10000 RON2905.72000 SGD
新加坡元/罗马尼亚列伊汇率
1 SGD3.44149 RON
5 SGD17.20745 RON
10 SGD34.41490 RON
20 SGD68.82980 RON
50 SGD172.07450 RON
100 SGD344.14900 RON
250 SGD860.37250 RON
500 SGD1720.74500 RON
1000 SGD3441.49000 RON
2000 SGD6882.98000 RON
5000 SGD17207.45000 RON
10000 SGD34414.90000 RON