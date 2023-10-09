罗马尼亚列伊兑至欧元

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1GBP1.1581411.224101.9351.663781.909221.1090422.2939
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罗马尼亚列伊/欧元汇率
1 RON0.20144 EUR
5 RON1.00719 EUR
10 RON2.01438 EUR
20 RON4.02876 EUR
50 RON10.07190 EUR
100 RON20.14380 EUR
250 RON50.35950 EUR
500 RON100.71900 EUR
1000 RON201.43800 EUR
2000 RON402.87600 EUR
5000 RON1007.19000 EUR
10000 RON2014.38000 EUR
欧元/罗马尼亚列伊汇率
1 EUR4.96430 RON
5 EUR24.82150 RON
10 EUR49.64300 RON
20 EUR99.28600 RON
50 EUR248.21500 RON
100 EUR496.43000 RON
250 EUR1241.07500 RON
500 EUR2482.15000 RON
1000 EUR4964.30000 RON
2000 EUR9928.60000 RON
5000 EUR24821.50000 RON
10000 EUR49643.00000 RON