Румынские леи в евро

Сконвертируйте RON в EUR по реальному обменному курсу

1000 ron
201.05 eur

1.00000 RON = 0.20105 EUR

Среднерыночный курс в 5:3 UTC
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График изменения обменного курса RON к EUR

1 мин. назад 1 RON → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860551.075489.1481.457331.677170.958318.5347
1GBP1.1620511.24965103.5931.693461.948921.1135921.538
1USD0.92990.800224182.89751.355151.559580.891117.2352
1INR0.01121730.009653170.012063110.01634730.01881330.01074940.20791

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Как произвести расчет конвертации из румынских леев в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Румынский лей / Евро
1 RON0.20105 EUR
5 RON1.00526 EUR
10 RON2.01051 EUR
20 RON4.02102 EUR
50 RON10.05255 EUR
100 RON20.10510 EUR
250 RON50.26275 EUR
500 RON100.52550 EUR
1000 RON201.05100 EUR
2000 RON402.10200 EUR
5000 RON1005.25500 EUR
10000 RON2010.51000 EUR
Обменные курсы Евро / Румынский лей
1 EUR4.97385 RON
5 EUR24.86925 RON
10 EUR49.73850 RON
20 EUR99.47700 RON
50 EUR248.69250 RON
100 EUR497.38500 RON
250 EUR1243.46250 RON
500 EUR2486.92500 RON
1000 EUR4973.85000 RON
2000 EUR9947.70000 RON
5000 EUR24869.25000 RON
10000 EUR49738.50000 RON