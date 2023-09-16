20 румынских леев в евро

Сконвертируйте RON в EUR по реальному обменному курсу

20 ron
4.03 eur

1.00000 RON = 0.20129 EUR

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RON к EUR

1 мин. назад 1 RON → 0 EUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынских леев

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Евро
1 RON0.20129 EUR
5 RON1.00645 EUR
10 RON2.01290 EUR
20 RON4.02580 EUR
50 RON10.06450 EUR
100 RON20.12900 EUR
250 RON50.32250 EUR
500 RON100.64500 EUR
1000 RON201.29000 EUR
2000 RON402.58000 EUR
5000 RON1006.45000 EUR
10000 RON2012.90000 EUR
Обменные курсы Евро / Румынский лей
1 EUR4.96795 RON
5 EUR24.83975 RON
10 EUR49.67950 RON
20 EUR99.35900 RON
50 EUR248.39750 RON
100 EUR496.79500 RON
250 EUR1241.98750 RON
500 EUR2483.97500 RON
1000 EUR4967.95000 RON
2000 EUR9935.90000 RON
5000 EUR24839.75000 RON
10000 EUR49679.50000 RON