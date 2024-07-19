Новые израильские шекели в евро

Сконвертируйте ILS в EUR по реальному обменному курсу

1 000 ils
251,79 eur

₪1,000 ILS = €0,2518 EUR

Среднерыночный курс в 13:34
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1 ILS в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25490,2549
Низкий0,24690,2457
В среднем0,25030,2497
Изменить0.59%1.06%
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Соотношение 1 ILS к EUR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к EUR составил 0,2549, а минимальный — 0,2469. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2503. Изменение курса ILS к EUR в процентном соотношении составило 0.59.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к EUR составил 0,2549, а минимальный — 0,2457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2497. Изменение курса ILS к EUR в процентном соотношении составило 1.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1151,4971,6280,96819,433
1 GBP1,18711,292108,151,7771,9321,14923,066
1 USD0,9190,774183,6921,3751,4950,88917,85
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Евро
1 ILS0,25179 EUR
5 ILS1,25895 EUR
10 ILS2,51789 EUR
20 ILS5,03578 EUR
50 ILS12,58945 EUR
100 ILS25,17890 EUR
250 ILS62,94725 EUR
500 ILS125,89450 EUR
1000 ILS251,78900 EUR
2000 ILS503,57800 EUR
5000 ILS1 258,94500 EUR
10000 ILS2 517,89000 EUR
Обменные курсы Евро / Израильский новый шекель
1 EUR3,97158 ILS
5 EUR19,85790 ILS
10 EUR39,71580 ILS
20 EUR79,43160 ILS
50 EUR198,57900 ILS
100 EUR397,15800 ILS
250 EUR992,89500 ILS
500 EUR1 985,79000 ILS
1000 EUR3 971,58000 ILS
2000 EUR7 943,16000 ILS
5000 EUR19 857,90000 ILS
10000 EUR39 715,80000 ILS