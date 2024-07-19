1 тысяча израильских новых шекелей в евро

Сконвертируйте ILS в EUR по реальному обменному курсу

1 000 ils
251,79 eur

₪1,000 ILS = €0,2518 EUR

Среднерыночный курс в 13:35
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1 ILS в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25490,2549
Низкий0,24690,2457
В среднем0,25030,2497
Изменить0.59%1.06%
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Соотношение 1 ILS к EUR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к EUR составил 0,2549, а минимальный — 0,2469. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2503. Изменение курса ILS к EUR в процентном соотношении составило 0.59.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к EUR составил 0,2549, а минимальный — 0,2457. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2497. Изменение курса ILS к EUR в процентном соотношении составило 1.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1121,4961,6280,96819,429
1 GBP1,18711,292108,1561,7761,9321,14923,063
1 USD0,9190,774183,6891,3741,4950,88917,846
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Евро
1 ILS0,25179 EUR
5 ILS1,25893 EUR
10 ILS2,51786 EUR
20 ILS5,03572 EUR
50 ILS12,58930 EUR
100 ILS25,17860 EUR
250 ILS62,94650 EUR
500 ILS125,89300 EUR
1000 ILS251,78600 EUR
2000 ILS503,57200 EUR
5000 ILS1 258,93000 EUR
10000 ILS2 517,86000 EUR
Обменные курсы Евро / Израильский новый шекель
1 EUR3,97163 ILS
5 EUR19,85815 ILS
10 EUR39,71630 ILS
20 EUR79,43260 ILS
50 EUR198,58150 ILS
100 EUR397,16300 ILS
250 EUR992,90750 ILS
500 EUR1 985,81500 ILS
1000 EUR3 971,63000 ILS
2000 EUR7 943,26000 ILS
5000 EUR19 858,15000 ILS
10000 EUR39 716,30000 ILS