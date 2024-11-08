Австралийские доллары в евро

Сконвертируйте AUD в EUR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = €0,6138 EUR

Среднерыночный курс в 19:18
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График изменения обменного курса AUD к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 AUD в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,61890,6232
Низкий0,60420,5991
В среднем0,61240,6105
Изменение-0.00%1.95%
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Соотношение 1 AUD к EUR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к EUR составил 0,6189, а минимальный — 0,6042. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6124. Изменение курса AUD к EUR в процентном соотношении составило -0.00.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к EUR составил 0,6232, а минимальный — 0,5991. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6105. Изменение курса AUD к EUR в процентном соотношении составило 1.95.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3880,9341,679152,7051,3921,328
1 GBP1,2911108,941,2052,167197,1351,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39211,798163,581,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Евро
1 AUD0,61378 EUR
5 AUD3,06890 EUR
10 AUD6,13780 EUR
20 AUD12,27560 EUR
50 AUD30,68900 EUR
100 AUD61,37800 EUR
250 AUD153,44500 EUR
500 AUD306,89000 EUR
1000 AUD613,78000 EUR
2000 AUD1 227,56000 EUR
5000 AUD3 068,90000 EUR
10000 AUD6 137,80000 EUR
Обменные курсы Евро / Австралийский доллар
1 EUR1,62925 AUD
5 EUR8,14625 AUD
10 EUR16,29250 AUD
20 EUR32,58500 AUD
50 EUR81,46250 AUD
100 EUR162,92500 AUD
250 EUR407,31250 AUD
500 EUR814,62500 AUD
1000 EUR1 629,25000 AUD
2000 EUR3 258,50000 AUD
5000 EUR8 146,25000 AUD
10000 EUR16 292,50000 AUD