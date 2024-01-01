История обменного курса австралийский доллар–евро

Обменный курс австралийских доллара/евро сейчас составляет 0,614, отражая изменение в размере -0.628% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.406% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/евро колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,618, и минимумом, равным 0,605, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.396%.