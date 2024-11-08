Австралийские доллары в новозеландские доллары

Сконвертируйте AUD в NZD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = $1,104 NZD

Среднерыночный курс в 19:44
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График изменения обменного курса AUD к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 AUD в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,10671,1067
Низкий1,09871,0802
В среднем1,10351,0955
Изменение-0.25%0.76%
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Соотношение 1 AUD к NZD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к NZD составил 1,1067, а минимальный — 1,0987. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1035. Изменение курса AUD к NZD в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к NZD составил 1,1067, а минимальный — 1,0802. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0955. Изменение курса AUD к NZD в процентном соотношении составило 0.76.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9651,2052,167197,2171,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,40311,798163,621,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Новозеландский доллар
1 AUD1,10390 NZD
5 AUD5,51950 NZD
10 AUD11,03900 NZD
20 AUD22,07800 NZD
50 AUD55,19500 NZD
100 AUD110,39000 NZD
250 AUD275,97500 NZD
500 AUD551,95000 NZD
1000 AUD1 103,90000 NZD
2000 AUD2 207,80000 NZD
5000 AUD5 519,50000 NZD
10000 AUD11 039,00000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Австралийский доллар
1 NZD0,90588 AUD
5 NZD4,52939 AUD
10 NZD9,05877 AUD
20 NZD18,11754 AUD
50 NZD45,29385 AUD
100 NZD90,58770 AUD
250 NZD226,46925 AUD
500 NZD452,93850 AUD
1000 NZD905,87700 AUD
2000 NZD1 811,75400 AUD
5000 NZD4 529,38500 AUD
10000 NZD9 058,77000 AUD