Чешские кроны в новозеландские доллары
Сконвертируйте CZK в NZD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к NZD
1 CZK = 0,07107 NZD
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|1 CZK в NZD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0720
|0,0730
|Низкий
|0,0707
|0,0696
|В среднем
|0,0712
|0,0712
|Изменение
|0.42%
|-1.46%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к NZD
За последние 30 дней максимальный курс CZK к NZD составил 0,0720, а минимальный — 0,0707. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0712. Изменение курса CZK к NZD в процентном соотношении составило 0.42.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к NZD составил 0,0730, а минимальный — 0,0696. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0712. Изменение курса CZK к NZD в процентном соотношении составило -1.46.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
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- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Новозеландский доллар / Чешская крона
|1 NZD
|14,06970 CZK
|5 NZD
|70,34850 CZK
|10 NZD
|140,69700 CZK
|20 NZD
|281,39400 CZK
|50 NZD
|703,48500 CZK
|100 NZD
|1 406,97000 CZK
|250 NZD
|3 517,42500 CZK
|500 NZD
|7 034,85000 CZK
|1000 NZD
|14 069,70000 CZK
|2000 NZD
|28 139,40000 CZK
|5000 NZD
|70 348,50000 CZK
|10000 NZD
|140 697,00000 CZK