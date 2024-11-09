Чешские кроны в новозеландские доллары

Сконвертируйте CZK в NZD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $0,07107 NZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к NZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NZD
1 CZK в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07200,0730
Низкий0,07070,0696
В среднем0,07120,0712
Изменение0.42%-1.46%
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Соотношение 1 CZK к NZD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к NZD составил 0,0720, а минимальный — 0,0707. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0712. Изменение курса CZK к NZD в процентном соотношении составило 0.42.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к NZD составил 0,0730, а минимальный — 0,0696. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0712. Изменение курса CZK к NZD в процентном соотношении составило -1.46.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Новозеландский доллар
1 CZK0,07107 NZD
5 CZK0,35537 NZD
10 CZK0,71075 NZD
20 CZK1,42149 NZD
50 CZK3,55373 NZD
100 CZK7,10745 NZD
250 CZK17,76863 NZD
500 CZK35,53725 NZD
1000 CZK71,07450 NZD
2000 CZK142,14900 NZD
5000 CZK355,37250 NZD
10000 CZK710,74500 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Чешская крона
1 NZD14,06970 CZK
5 NZD70,34850 CZK
10 NZD140,69700 CZK
20 NZD281,39400 CZK
50 NZD703,48500 CZK
100 NZD1 406,97000 CZK
250 NZD3 517,42500 CZK
500 NZD7 034,85000 CZK
1000 NZD14 069,70000 CZK
2000 NZD28 139,40000 CZK
5000 NZD70 348,50000 CZK
10000 NZD140 697,00000 CZK