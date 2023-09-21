الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CZK إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
738.31 nzd

1.00000 CZK = 0.07383 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:8 UTC
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CZK إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065888.61331.43831.663750.9671518.2293
1GBP1.154211.23015102.2781.660091.920311.1162921.0404
1USD0.93830.812909183.14251.34951.561040.907617.1039
1INR0.0112850.00977730.012027510.01623120.01877540.01091620.205718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار نيوزيلندي
1 CZK0.07383 NZD
5 CZK0.36916 NZD
10 CZK0.73831 NZD
20 CZK1.47662 NZD
50 CZK3.69155 NZD
100 CZK7.38311 NZD
250 CZK18.45777 NZD
500 CZK36.91555 NZD
1000 CZK73.83110 NZD
2000 CZK147.66220 NZD
5000 CZK369.15550 NZD
10000 CZK738.31100 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NZD13.54440 CZK
5 NZD67.72200 CZK
10 NZD135.44400 CZK
20 NZD270.88800 CZK
50 NZD677.22000 CZK
100 NZD1354.44000 CZK
250 NZD3386.10000 CZK
500 NZD6772.20000 CZK
1000 NZD13544.40000 CZK
2000 NZD27088.80000 CZK
5000 NZD67722.00000 CZK
10000 NZD135444.00000 CZK