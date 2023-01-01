وون كوريا الجنوبية (KRW)

ووون كوريا الجنوبية هو العملة الرسمية لكوريا الجنوبية. ورمز عملتها هو رمز KRW ورمزه <unk> . يذهب عامل تحويل الووز إلى 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.

اسم العملة

وون كوريا الجنوبية

رمز العملة

سعر الصرف KRW

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
من KRW0.000750.000700.001010.001160.000610.062120.001020.00546
إلى KRW1335.000001421.24000990.79700859.340001645.4500016.09890976.91300183.18000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف وون كوري جنوبي