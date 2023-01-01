وون كوريا الجنوبية (KRW)
ووون كوريا الجنوبية هو العملة الرسمية لكوريا الجنوبية. ورمز عملتها هو رمز KRW ورمزه <unk> . يذهب عامل تحويل الووز إلى 6 أرقام هامة. إنه عملة ورقية.
اسم العملة
وون كوريا الجنوبية
رمز العملة
₩
سعر الصرف KRW
|USD
|EUR
|CAD
|AUD
|GBP
|INR
|SGD
|CNY
|من KRW
|0.00075
|0.00070
|0.00101
|0.00116
|0.00061
|0.06212
|0.00102
|0.00546
|إلى KRW
|1335.00000
|1421.24000
|990.79700
|859.34000
|1645.45000
|16.09890
|976.91300
|183.18000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.